V Mehiki odkrili grobišče s 166 trupli

Poleg trupel so med preiskovanjem grobišča, ki se je začelo že 8. avgusta, odkrili tudi 200 kosov oblačil, 144 osebnih izkaznic in drugih osebnih predmetov. Informacijo o grobišču, ki je staro najmanj dve leti, so oblasti dobile od zaupnega informatorja ene od mamilarskih tolp, s katerimi je Mehika okužena, saj severna soseda predstavlja neusahljiv vir povpraševanja za mamili in dohodka.

Od leta 2006 v mamilarskih spopadih umrlo 200 tisoč ljudi

V državi Veracruz je od leta 2006 izginilo v neznano 3600 ljudi, številne pa so našli v podobnih grobiščih. Leta 2016 so v enem od njih našli 280 trupel. Mehika je leta 2006 razglasila vojno proti mamilarskim kartelom in od takrat je v spopadih in pokolih umrlo najmanj 200 tisoč ljudi. Samo lani skoraj 30 tisoč, okrog 37 tisoč ljudi pa pogrešajo.

V spopade in pokole so vpleteni tudi skorumpirani politiki, kot je nekdanji guverner države Veracruz Javier Duarte, ki je v zaporu in čaka na začetek sodnega procesa. V času njegove vladavine od leta 2010 do leta 2016 so policisti ugrabljali in ubijali Duartejeve kritike in politične nasprotnike ter redno kršili človekove pravice državljanov.

Duarte je med drugim kradel javna sredstva in z njimi financiral razne nakupe nepremičnin v ZDA ter konjev, s čimer je nekoč cvetočo državo z velikim pristaniščem spravil na rob stečaja.