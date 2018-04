V Maleziji prva zaporna kazen zaradi širjenja lažnih novic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Salah Salem Saleh Sulejman, ki je jemenskih korenin, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP objavil video, ki se nanaša na strelski napad na pripadnika palestinskega gibanja Hamas 21. aprila. Za napadom naj bi po prepričanju družine umrlega stal Izrael, kar je ta odločno zanikal.

Danec, ki se ni branil s pomočjo odvetnika, je dejanje priznal in pojasnil, da ni poznal malezijske zakonodaje. Posnetek je objavil med desetdnevnim obiskom v državi.

Za širjenje lažnih novic po novem do šest let zapora

V začetku meseca sprejeta zakonodaja za širjenje lažnih novic predvideva do šest let zapora in visoko denarno kazen. Oblasti naj bi preganjale tudi kršitelje v tujini oziroma jih bodo kaznovale ob vstopu v državo.

Je zakon le krinka za preganjanje političnih nasprotnikov?

Kritiki zakonodaji nasprotujejo, saj menijo, da predstavlja krinko za preganjanje političnih nasprotnikov. Malezijska vlada je osnutek novega zakona namreč predstavila le pol leta pred parlamentarnimi volitvami, ki naj bi potekale 26. avgusta, a bi lahko bile že prej.

Malezijski premier Najib Razak je že v preteklosti pogosto kritiziral politike in medije, ki so mu očitali domnevno zlorabo državnega denarja. Najib je vse te obtožbe odločno zanikal. Foto: Reuters