Macron eksplozijo v Lyonu označil za napad

Regionalne oblasti so na Twitterju zapisale, da je eksplozija odjeknila na območju za pešce na križišču ulic Victorja Hugoja in Sala. Pošiljka z eksplozivom, v kateri so bili vijaki in žeblji, je bila postavljena pred tamkajšnjo pekarno, je povedal policijski vir.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je eksplozijo označil za napad. Po trenutnih podatkih ni bilo smrtnih žrtev, ampak zgolj ranjeni, je povedal v intervjuju, ki so ga v živo prenašali prek Youtuba.

Po podatkih regionalnih oblasti je bilo lažje ranjenih osem ljudi, pri čemer njihova življenja niso ogrožena.

Na kraj je prispel lyonski državni tožilec, tam pa so tudi strokovnjaki za eksplozivne naprave. Kraj so zavarovali, ljudem pa so svetovali, naj se mu izogibajo.