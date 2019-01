V kosovskem rudniku ujetih okoli sto rudarjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavnik sindikata rudarjev Shyqyri Sadiku je sporočil, da si uprava rudnika prizadeva najti alternativni vir elektrike, da bi rudarje rešili iz jame.

"Dovod električne energije v rudniku je že dalj časa prekinjen in več kot sto rudarjev je ostalo v osmi, deveti in deseti etaži. Ni izključeno, da so tudi v drugih etažah," je povedal Sadiku.

Na prizorišču so reševalne ekipe, ki so vzpostavile stik z rudarji, poroča Al Jazeera Balkans.

Sadiku je še zatrdil, da življenje rudarjev, ki so ujeti okoli 700 metrov pod površjem, ni ogroženo, saj ima rudnik svinčeve in cinkove rude naravno prezračevanje.

Po poročanju medijev je zaradi požara brez elektrike ostala celotna Kosovska Mitrovica.