V Kazahstanu predčasne parlamentarne in lokalne volitve

V Kazahstanu so danes predčasne parlamentarne in lokalne volitve. Več kot dve tretjini od 98 članov spodnjega doma parlamenta, ki ga je predsednik Kasim-Žomart Tokajev razpustil januarja, bo v skladu z lansko volilno reformo izvoljenih prek strankarskih list, slaba tretjina pa z neposrednim mandatom v posameznih volilnih enotah.

Poleg stranke Amanat, iz katere je Tokajev lani izstopil, ima na volitvah svoje kandidate še šest drugih strank. Po mnenju Tokajeva naj bi volitve prinesle nič manj kot preobrat v srednjeazijski državi – od avtoritarnega režima do pluralne strankarske demokracije. Temelj za to je lanska ustavna reforma, ki je okrepila moč parlamenta in omejila pristojnosti predsednika.

Ob volitvah so mednarodni opazovalci pohvalili nekatere reforme v državi. Urad za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) pri Parlamentarni skupščini Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) je pohvalil znižanje parlamentarnega praga s sedmih na pet odstotkov in dejstvo, da se lahko v parlament uvrstijo tudi nestrankarski kandidati, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Represija na številnih področjih ostaja

Vendar pa opazovalci obenem še vedno opozarjajo na represijo na področjih svobode mišljenja, medijev in zbiranja v Kazahstanu, pa tudi na neustrezno ukrepanje oblasti zoper nemire in proteste. Januarja 2022 so varnostni organi nasilno zatrli proteste proti visokim cenam in socialni nepravičnosti, pri čemer je umrlo več kot 200 ljudi.

Ko je predsednik Tokajev januarja razpustil spodnji dom parlamenta in razpisal predčasne volitve, je dejal, da bodo te dale nov zagon modernizaciji države in vodile do preporoda državnih institucij. Tokajev državo vodi od leta 2019 in je novembra lani osvojil sedemletni mandat na volitvah, ki so jih številni kritizirali zaradi pomanjkanja kandidatov, ki bi lahko pomenili resno konkurenco. Že takrat je sicer obljubil gradnjo novega Kazahstana, ki bo po njegovih besedah pravičnejši, in se zavezal k reformi vseh glavnih institucij oblasti.