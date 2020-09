V Kaliforniji divja pet največjih požarov v zgodovini države #video

Pozornost vzbuja požar 80 kilometrov severovzhodno od mesta Los Angeles, ki je od 6. septembra, ko je izbruhnil, uničil 427 kvadratnih kilometrov površin. Omejili so ga le 15-odstotno, še naprej pa ogroža tudi naselja ob vznožju gora severno od Los Angelesa.

Po Kaliforniji je trenutno evakuiranih 23 tisoč ljudi, predvidoma bo v prihodnjih dneh to število še naraslo. S požari se bojuje 19 tisoč gasilcev. Kot je dejal Newsom, je letos po državi skupaj izbruhnilo 7600 požarov v naravi. Gori tudi v Oregonu in Washingtonu, kjer se s požari bojuje devet tisoč gasilcev, požari so izbruhnili tudi v Koloradu in Wyomingu, piše STA.