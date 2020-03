V iztirjenju vlaka pri Strasbourgu številni poškodovani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na poti iz Strasbourga proti Parizu se je danes iztiril hitri vlak TGV, pri čemer je bilo poškodovanih najmanj 20 ljudi, strojevodja je huje poškodovan. Kot so pojasnile francoske železnice, je nesrečo povzročilo ugrezanje pobočja.

Vlak s približno 350 potniki na krovu se je iztiril malo pred 8. uro zjutraj, 30 kilometrov severno od Strasbourga. Huje poškodovanega strojevodjo so odpeljali s helikopterjem, na kraju dogodka pa je po poročanju francoskega časnika Le Figaro več kot 90 gasilcev, piše STA.

Po poročanju radijske postaje France Bleu so se sicer iztirili lokomotiva in prvi štirje vagoni. Na liniji so ustavili ves železniški promet, zaradi česar nastajajo zamude, poroča STA.

Hitri vlaki TGV sicer lahko dosežejo hitrost do 320 kilometrov na uro.