V Izraelu na ulicah znova na tisoče protivladnih protestnikov

Protesti so potekali že 21. teden zapored, izraelski mediji pa so ocenili, da se jih je v Tel Avivu udeležilo na desettisoče ljudi. Protestniki so se zbrali tudi na ulicah drugih večjih mest, med drugim v Hajfi, Jeruzalemu in Beršebi, pa tudi v desetinah manjših krajev, da bi obsodili, kar vidijo kot grožnjo izraelski demokraciji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kritike na račun uvajanja pravosodnih reform in sprejetega proračuna

Vladni reformni predlogi bi okrnili avtoriteto vrhovnega sodišča in dali politiki večja pooblastila pri izbiri sodnikov. Vlada premierja Netanjahuja je sicer proces sprejemanja reforme marca začasno odložila, da bi omogočila sprejetje kompromisa z opozicijo. Vendar pa vlada, kot je pred dnevi napovedal Netanjahu, ostaja zavezana uvajanju pravosodnih reform.

Izraelska vlada se je pred kratkim zapletla še v eno krizo, in sicer sprejemanje državnega proračuna za letošnje in prihodnje leto. Koaliciji je proračun v sredo uspelo pravočasno sprejeti, s čimer se je izognila samodejni razpustitvi parlamenta in razpisu predčasnih volitev. Koalicija se je pred tem več tednov prepirala o porazdelitvi denarja, poroča dpa.

Na sobotnih protestih je bilo slišati tudi kritike na račun sprejetega proračuna, češ da nekaterim sektorjem daje ugodnosti in ne upošteva vseh Izraelcev.

Opozicija sicer še naprej ostro nasprotuje načrtovani reformi pravosodja. Pogajanja z vlado so bila do zdaj neuspešna. Netanjahujeva stranka Likud medtem pritiska na premierja, naj sprejme reformo tudi brez dogovora z opozicijo.