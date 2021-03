V Italiji protestirali proti zaprtju šol

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Italiji so zaradi porasta okužb z novim koronavirusom v ponedeljek spet zaprli šole.

Na osrednjih trgih v 35 italijanskih mestih je danes več tisoč staršev, učencev in učiteljev protestiralo proti po njihovem mnenju nepotrebnem zapiranju šol zaradi epidemije bolezni covid-19. Gre za prve večje proteste proti vladi premierja Maria Draghija, ki je svoj mandat nastopila februarja.

Protestniki v Rimu so nosili kape norčkov, s čimer so hoteli opozoriti na vpliv zaprtja šol na izobrazbo. V Milanu so protestniki sporočila pustili naslonjena na šolskih torbah na teh. Število udeležencev na protestih je bilo povsod omejeno v skladu s protikoronskimi pravili, poroča STA.

Šole zaradi naraščanja okužb spet zaprle svoja vrata

Večina šol na vseh stopnjah je v Italiji zaprta od ponedeljka, ko je italijanska vlada zaostrila ukrepe v prizadevanjih za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Zaradi tega morajo več milijonov staršev delati od doma ali plačevati za varstvo otrok. Študenti medtem nadaljujejo šolanje od doma.

Nacionalna mreža Odprte šole, ki je v Rimu organizirala protest, je poudarila, da želijo doseči, da bi šole dobile status nujnih javnih uslug, ki bi jih zato morali takoj odpreti. Od začetka pandemije so v okviru ukrepov šole na različnih stopnja odpirali in zapirali, na splošno pa so imeli v Italiji manj pouka v šolah kot v večini evropskih držav.

Vlada zaprtje šol utemeljuje z naraščanjem okužb, predvsem z bolj nalezljivo angleško različico novega koronaviusa, ki je bolj pogosta med mlajšimi. Draghi je v petek obljubil, da bodo šole takoj spet odprli, ko bodo razmere to dopuščale, poroča STA.