Sever in osrednji del Italije so ponoči prizadela močna neurja, ki so povzročila najmanj tri smrtne žrtve. Umrli sta tudi sestri, stari tri in 14 let, potem ko je na šotor v avtokampu, kjer sta kampirali z družino, padlo drevo.

V avtokampu v toskanskem obmorskem letovišču Marina di Massa sta umrli sestri, stari tri in 14 let, potem ko je zaradi močnega juga na šotor padlo drevo, poročanje avstrijske tiskovne agencije APA navaja STA. Poškodovana je bila tudi njuna 19-letna sestra.

Vse tri so reševalci poskušali s helikopterjem prepeljati v bolnišnico, vendar jim to zaradi močnega vetra ni uspelo, poročajo lokalni mediji. V bolnišnico, kjer sta mlajši sestri podlegli hudim poškodbam, so jih nato prepeljali z reševalnim vozilom. Družina iz Torina je sicer v Toskani preživljala poletne počitnice.

V Liguriji pa se je utopil 51-letnik, ki je v soboto popoldne v kraju Punta Bianca kljub visokim valovom skočil v morje. Pogrešajo tudi 38-letnika iz pokrajine Varese v Lombardiji, ki ga je odnesla narasla reka. Iskalno akcijo so morali zaradi obilnih padavin na tem območju prekiniti, poročanje italijanskih medijev povzema APA.

Največ škode so neurja povzročila na območju Milana, kjer so bili zaradi obilnih padavin poplavljeni številni domovi, veter pa je ruval drevesa, ki so padla na več hiš.

Medtem ko so severno in osrednjo Italijo prizadele močne nevihte, pa so na Siciliji divjali požari. Z ognjenimi zublji v Altofonteju nedaleč od Palerma se borita dve letali canadair in dva helikopterja. 400 ljudi je moralo zapustiti svoje domove.