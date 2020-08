Pred nami deževna nedelja in hladen ponedeljek

Nedeljsko popoldne bo deževno

Danes bo na vzhodu države sprva še delno jasno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. Čez dan se bodo padavine in nevihte najprej pojavile na zahodu in se nato postopno širile proti vzhodu, mogoča bodo tudi krajevna neurja, piše Arso na svoji spletni strani. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26, ob morju in na vzhodu do 29 stopinj Celzija.

V ponedeljek le do 22 stopinj Celzija

Ponoči bodo padavine povsod ponehale, delno se bo razjasnilo. A se bo jutri čez dan znova pooblačilo, proti popoldnevu nas čaka nova pošiljka dežja.

Tudi shladilo se bo. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 18 do 22, na Goriškem in ob morju do 25 stopinj Celzija.

V torek dopoldne bodo padavine ponehale, od zahoda se bo jasnilo. V sredo bo znova sončno, čeprav bo popoldne mogoča kakšna kratkotrajna ploha.

Nekaj več sonca nas znova čaka v torek. Foto: Getty Images

Obisk gora bo moral malo počakati

Danes bo pretežno oblačno in megleno, le na Pohorju sprva še deloma jasno. Padavine in nevihte se bodo čez dan od zahoda širile proti vzhodu. Pihal bo močan jugozahodni veter.

Temperatura na 1500 metrih bo okoli 14, na 2500 metrih pa okoli 8 stopinj Celzija.