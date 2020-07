V Indiji znova rekorden skok okužb

Koronavirus se v Indiji še naprej širi z rekordno hitrostjo. Po več kot 28.600 na novo okuženih v preteklem dnevu je skupno število okuženih naraslo na 849.553, poročanje tujih agencij povzema STA. Doslej so potrdili 22.674 smrti zaradi bolezni covid-19, od tega 551 od sobote zjutraj.

Dobra novica po navedbah indijskega ministrstva za zdravje sicer je, da je delež ozdravljenih zrasel na skoraj 63 odstotkov. To pomeni, da je ozdravelo več kot pol milijona tistih, pri katerih so potrdili covid-19.

Skokovita rast po rahljanju zajezitvenih ukrepov

Širjenje koronavirusa je v Indiji eksplodiralo v zadnjem mesecu dni, potem ko so oblasti začele blažiti ali odpravljati pred tem sprejete stroge zajezitvene ukrepe in so se ljudje vrnili na delovna mesta. Zadnjih 100 tisoč okužb so v državi z 1,3 milijarde prebivalci potrdili samo v preteklih štirih dneh.

Indija je sicer po številu okužb v svetu na tretjem mestu, za ZDA in Brazilijo.

V Rusiji spodbudnejše številke



Foto: Reuters



Kot sicer še poudarjajo v Moskvi, je pomembno, da dnevna stopnja rasti oziroma hitrost širjenja koronavirusa že približno mesec dni ostaja pri ena. To pomeni, da en okuženi z virusom načeloma ne okuži več kot ene druge osebe, poroča Tass. Po izračunih agencije je bilo obenem število na novo okuženih v zadnjem tednu nižje od števila na novo okuženih v tednu pred tem in tudi najnižje tedensko število od konca aprila v Rusiji. V Rusiji so medtem po poročanju ruske tiskovne agencije Tass v preteklem dnevu potrdili 6.615 novih okužb, s čimer je skupno število okužb naraslo na 727.162. Število umrlih zaradi bolezni covid-19 se je medtem povečalo za 130 na 11.335, kar pomeni približno 1,56 odstotka vseh okuženih. Po drugi strani je število tistih, ki so ozdraveli po bolezni covid-19, preseglo 500 tisoč, kar je več kot 69 odstotkov vseh.Kot sicer še poudarjajo v Moskvi, je pomembno, da dnevna stopnja rasti oziroma hitrost širjenja koronavirusa že približno mesec dni ostaja pri ena. To pomeni, da en okuženi z virusom načeloma ne okuži več kot ene druge osebe, poroča Tass. Po izračunih agencije je bilo obenem število na novo okuženih v zadnjem tednu nižje od števila na novo okuženih v tednu pred tem in tudi najnižje tedensko število od konca aprila v Rusiji.

