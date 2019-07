Kitajska mafija v Hongkongu pretepala demonstrante? #video

Moški, oblečeni v bele majice in oboroženi z lesenimi in železnimi palicami, so v nedeljo pozno zvečer na železniški postaji in vlakih napadli demonstrante, ki so se vračali domov s protivladnih protestov v Hongkongu. Policija je posredovala šele po več kot eni uri. Zaradi poškodb so v bolnišnice sprejeli več kot 40 ljudi. Domnevajo, da bi lahko bili pretepači člani kitajske mafije.

V bolnišnice so sprejeli najmanj 45 ljudi, najmanj ena oseba je v kritičnem stanju, pet pa jih je huje poškodovanih.

Moški v belih srajcah pretepali protestnike in novinarje

Na množičnih protivladnih protestih je znova prišlo do nasilje med policiji in demonstranti, nasilje pa se je nadaljevalo tudi po protestih, ko so demonstrante na poti domov presenetile skupine nasilnih moških. Na posnetkih, ki so zaokrožili po spletu, je videti, kako moški v belih majicah z različnimi palicami pretepajo protestnike in novinarje na postaji Yuen Long in na vlakih. Kot poročajo lokalni mediji, so se pretepači spravili nad ljudi, obleče v črno, saj je bila tako oblečena večina protestnikov.

Foto: Reuters

Policija je do postaje potrebovala eno uro

Številni so bili kritični do počasnega odziva policije, ki je potrebovala več kot eno uro, da je prišla na prizorišče in ni aretirala nasilnih moških, ki so bili še vedno v bližini postaje. Oblasti so sicer izjavile, da je tovrstno nasilje nesprejemljivo in da obžalujejo kakršnokoli obliko tovrstnega početja.

Nasilneži bi lahko bili člani kitajske mafije

Zaenkrat še ni jasno, kdo so bili pretepači, niti kako so se organizirali. Po incidentu so videli nekaj moških, ki so se s postaje odpeljali v avtomobilih z registrskimi tablicami s celinske Kitajske. Med drugim so se pojavili sumi, da bi lahko bili moški člani kitajske mafije oz. triade.

Foto: Reuters

Na ulicah proti vladi protestirali 430 tisoč ljudi

Na ulicah Hongkonga se je v nedeljo po navedbah organizatorjev zbralo okoli 430 tisoč ljudi, ki so protestirali proti vladi. Na protestnem shodu so zahtevali umik predloga zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajski ter neodvisno preiskavo domnevnega policijskega nasilja na preteklih demonstracijah.

Shode je zanetil predlog za izročanje osumljencev Kitajski

Hongkong že več kot mesec dni pretresajo množični in večinoma mirni protestni shodi, prišlo pa je tudi do nekaj nasilnih soočenj protestnikov in policije. Shode je zanetil predlog zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajski.

Voditeljica Hongkonga Carrie Lam je začasno ustavila postopek sprejemanja tega zakona, manj pa je bilo narejenega glede ostalih zahtev protestnikov, kot so demokratične reforme, splošna volilna pravica in večje svoboščine.

Foto: Reuters