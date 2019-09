V Grčiji stavka zaradi varčevalnih ukrepov in privatizacije

V Grčiji so se danes v znak protesta proti novim varčevalnim ukrepom in privatizaciji začele številne stavke. Gre za prvi obsežnejši stavkovni val po zmagi grških konservativcev pod vodstvom premierja Kiriakosa Micotakisa na predčasnih parlamentarnih volitvah julija.

Stavke sta pripravila sindikat javnih uslužbencev Adedi in komunistični sindikat Pame. Najhuje je prizadet promet.

V pristaniščih so ostali vsi trajekti, v glavnem mestu Atene je obstala podzemna železnica, stoji tudi avtobusni potniški promet. Zaprta so vrata državnih šol in uradi, poročanje grške državne televizije Ert. Za opoldne je v Atenah in drugih grških mestih tudi napovedan protestni shod stavkajočih.

Kiriakos Micotakis je po predčasnih parlamentarnih volitvah 7. julija na premierskem položaju nasledil Aleksisa Ciprasa in ob prevzemu položaja napovedal boj proti birokraciji in podporo privatizaciji. Sindikati se prav zaradi slednje bojijo množičnih odpuščanj, kar vlada sicer izključuje.

Prav tako si vlada prizadeva omejiti pravico do stavke. V skladu z novo zakonodajo naj bi bile stavke zakonite le, če s stavko soglaša več kot 50 članov sindikata. Do zdaj je za stavko zadostovala odločitev vodstva sindikata.