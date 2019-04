Grčija od Nemčije zahteva plačilo vojne odškodnine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška kanclerka Angela Merkel in grški premier Aleksis Cipras

Nemška kanclerka Angela Merkel in grški premier Aleksis Cipras Foto: Reuters

Grški parlament je v sredo zvečer sprejel resolucijo, v kateri vlado poziva, da od Nemčije uradno zahteva plačilo odškodnine za vojne zločine, ki so jih nacisti storili v Grčiji med okupacijo med letoma 1941 in 1944. Nemška vlada plačilo vojne odškodnine zavrača in poudarja, da je bilo vprašanje že ustrezno rešeno.

Sprejetje resolucije pomeni prvo uradno odločitev grškega parlamenta o reparacijah, potem ko je grški premier Aleksis Cipras leta 2015 med volilno kampanjo obljubljal, da se bo lotil tega vprašanja.

Resolucija grško vlado poziva k izvedbi ustreznih pravnih ali diplomatskih akcij za izpolnitev vseh zahtev za reparacijo iz druge svetovne vojne. Cipras je sporočil, da bodo Nemčiji posredovali verbalno noto, ki bo omogočila začetek dialoga o vprašanju.

Cipras: Nemčiji bomo posredovali verbalno noto

Pred poslanci je premier poudaril, da so reparacije "zgodovinska in moralna dolžnost ter dolžnost v spomin na junake iz preteklosti, še posebej iz časov, ko so skrajna desnica, nacionalizem in rasizem ogrožali Evropo". Med 12-urno razpravo vlada ni pojasnila, koliko denarja namerava zahtevati od Nemčije.

Leta 2016 je parlamentarni odbor ugotovil, da bi Nemčija morala Grčiji plačati več kot 300 milijard evrov odškodnine za vojne zločine, storjene v Grčiji, vključno s smrtjo 300 tisoč Grkov in poplačilom posojila, ki so ga nacisti leta 1942 izsilili pri grški centralni banki. S tem posojilom, ki bi bilo danes vredno več kot 30 milijard evrov, so nacisti financirali vojno v Severni Afriki.

"Nikoli ne bi mogli postaviti na tehtnico absolutnega zla nacizma," je poudaril grški premier Aleksis Cipras. Foto: Reuters

Oživitev vprašanja bo verjetno okrepila napetosti med državama. Grčija se je za omenjeni korak odločila po tem, ko je država avgusta lani po hudi gospodarski krizi izstopila iz programa pomoči, je pojasnil Cipras. Poudaril je, da je treba na vprašanji gledati ločeno. "Nikoli ne bi mogli postaviti na tehtnico absolutnega zla nacizma," je poudaril grški premier.

Številni Grki so namreč za dolgo gospodarsko krizo in njene škodljive posledice krivili drastičen varčevalni program, ki so ga državi vsilile partnerske države, med katerimi najbolj krivijo Nemčijo.

Nemška vlada: To vprašanje je bilo že rešeno

Nemška vlada medtem zastopa stališče, da so bila vsa vprašanja, povezana z reparacijo, rešena že pred desetletji. Grčija je leta 1960 podpisala dogovor, v skladu s katerim ji je takratna Zvezna republika Nemčija plačala takratnih 115 milijonov nemških mark odškodnine.

Tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Seibert je v odzivu na grško resolucijo zagotovil, da se Nemčija zaveda zgodovinske odgovornosti za okupacijo, vendar pa je bilo vprašanje vojne odškodnine po njegovih besedah že dokončno rešeno.

Po odločitvi grškega parlamenta se je danes oglasil poljski komisar za reparacije Arkadiusz Mularczyk, ki je poljski parlament pozval k sprejetju ustreznih korakov, da bi tudi Poljska zahtevala vojno odškodnino od Nemčije. Parlamentarna delovna skupina pod njegovim vodstvom že preiskuje tovrstne zahteve do Nemčije, poročilo pa naj bi predstavila letos.

Varšava do zdaj tovrstnih zahtev Berlinu še ni postavljala, čeprav so člani vladne stranke Zakon in pravičnost od prihoda na oblast leta 2017 že večkrat pozivali Nemčijo k plačilu vojne odškodnine za nacistično okupacijo Poljske med drugo svetovno vojno.