V Evropi razkrita največja davčna prevara z DDV

EPPO izpostavlja, da goljufij ne bi mogli izvesti brez sodelovanja več visoko usposobljenih skupin organiziranega kriminala, ki imajo v shemi posebne vloge. Delujejo nadnacionalno in skorajda po industrijski logiki, zato jih več let ni bilo mogoče odkriti.

EPPO izpostavlja, da goljufij ne bi mogli izvesti brez sodelovanja več visoko usposobljenih skupin organiziranega kriminala, ki imajo v shemi posebne vloge. Delujejo nadnacionalno in skorajda po industrijski logiki, zato jih več let ni bilo mogoče odkriti. Foto: Twitter/@EUProsecutor

🚨Today, actions all over Europe are taking place to bring down Europe’s biggest VAT fraud. In less than 18 months, the #EPPO uncovered a web of organised crime groups responsible for EUR 2.2 billion loss to EU taxpayers’ money. #OperationAdmiral

🔎https://t.co/4170IPPr5t pic.twitter.com/1lfzV55kUu — European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) November 29, 2022

Preiskave so potekale v Belgiji, na Cipru, v Franciji, Nemčiji, Grčiji, na Madžarskem, v Italiji, Litvi, Luksemburgu, na Nizozemskem, Portugalskem, v Romuniji, na Slovaškem in v Španiji.

Ukrepe za izterjavo škode že sprejeli

V okviru te vodilne operacije tožilstva z imenom Admiral so 12. in 13. oktobra že izvedli preiskave na Češkem, Madžarskem, v Italiji, na Nizozemskem, Slovaškem in Švedskem, so danes sporočili iz Evropskega javnega tožilstva (EPPO).

Vse zbrane podatke analizirajo, preiskavo organiziranih kriminalnih združb, ki stojijo za to shemo, pa nadaljujejo, so dodali. Škodo trenutno ocenjujejo na 2,2 milijarde evrov. Sprejeli so že ukrepe za izterjavo škode, več podrobnosti bodo sporočili, ko bodo znane.

Sum goljufije najprej na Portugalskem

Preiskavo je EPPO začel junija lani na Portugalskem zaradi suma goljufije z DDV v nekem podjetju za prodajo elektronike, kot so mobilni telefoni, tablice in slušalke. Kasneje so se v čezmejno preiskavo vključili Europol in organi pregona več držav ter postopoma ugotovili povezave med osumljenim podjetjem na Portugalskem in skoraj devet tisoč drugimi pravnimi osebami ter več kot 600 fizičnimi osebami v več državah.

Evropska glavna tožilka Laura Kövesi je ob tem izpostavila, "da je EPPO od prejema prvega poročila o kaznivem dejanju do razkritja celotne mreže organiziranih kriminalnih združb, ki so davkoplačevalcem EU povzročile ogromno škodo v višini 2,2 milijarde evrov, potreboval manj kot 18 mesecev". Ocenila je, da je to največja do zdaj odkrita goljufija na področju DDV v Evropi.

🇪🇺 The European Public Prosecutor's Office has announced that it has uncovered the biggest cross-border VAT fraud scheme ever investigated in the EU, worth an estimated €2.2 billion. #EuropeNews https://t.co/I1Kyv4WGx9 — euronews (@euronews) November 29, 2022

Poleg višine škode je posebnost te sheme tudi izredna zapletenost verige podjetij. V njej sodelujejo podjetja, ki delujejo kot navidezno neoporečni dobavitelji elektronskih naprav, pa tudi podjetja, ki od nacionalnih davčnih organov zahtevajo vračilo DDV, medtem ko naprave prek spleta prodajajo posameznikom ter nato prihodke usmerjajo v tujino, sami pa izginejo. Sodelujejo tudi podjetja, ki perejo denar, pridobljen v tej kriminalni dejavnosti.

Davčni vrtiljaki najdonosnejše kaznivo dejanje v EU

Sporočili so še, da je ta kriminalna dejavnost razširjena v vseh 27 članicah EU z izjemo Danske, torej tudi v Sloveniji. Razširjena je tudi v tretjih državah, kot so Albanija, Kitajska, Mauritius, Srbija, Singapur, Švica, Turčija, Združeni arabski emirati, Združeno kraljestvo in ZDA.

EPPO v sporočilu za javnost še izpostavlja, da so sistemske oziroma organizirane davčne utaje DDV, ki se v strokovni terminologiji imenujejo davčni vrtiljaki, najdonosnejše kaznivo dejanje v EU, ki države članice letno stane približno 50 milijard evrov davčnih izgub. Ta vrsta goljufij je po definiciji čezmejna in ko doseže raven zapletenosti, primerljivo z operacijo Admiral, jo je s povsem nacionalnega vidika skoraj nemogoče razkriti, so poudarili.