V enem najbolj priljubljenih evropskih mest hud spopad nasilnežev in policije #video

Češka policija je v nedeljo s solzivcem in vodnim topom razgnala več tisoč protestnikov, ki so v starem mestnem jedru Prage protestirali proti ukrepom za zajezitev koronavirusa in zahtevali odstop ministra za zdravje Romana Prymule.

Med nasilnimi protestniki je bilo veliko "radikalnih nogometnih navijačev". Ko je policija skušala zbrano množico razgnati, ker da je bilo na območju v nasprotju z ukrepi za zajezitev koronavirusa zbranih preveč ljudi, so se posamezniki uprli in začeli spopadati s policisti.

"Policijo so napadli brez razloga"

"Udeleženci shoda so policijo napadli brez razloga," je menil šef praške policije Tomaš Lerch. "Uporabili smo vodni top in solzivec," je dodal. Povedal je, da je bilo v spopadih z "radikalnimi navijači" ranjenih skoraj 20 policistov, poroča STA.

Zdravstvena reševalna služba je medtem sporočila, da so obravnavali devet ljudi, štiri pa so morali odpeljati v bolnišnico. Večinoma so obravnavali poškodbe glave, ureznine ter težave z dihanjem zaradi vdihovanja solzivca.

Policija je še sporočila, da so še pred shodom prijeli okoli 50 ljudi in jim zasegli pirotehnična sredstva, strelno orožje in druge sporne pripomočke.

"Zdaj bomo najbrž imeli še več novih primerov okužbe"

Protestniki so se sicer zbrali, da bi izrazili nasprotovanje vedno novim ukrepom za zajezitev bolezni covid-19, ki da so neživljenjski. Za temi ukrepi naj bi stal minister za zdravje Prymula, zato je bil ravno on glavna tarča protestnikov.

A kot je dejal minister, so ukrepi namenjeni predvsem razbremenitvi zdravstvenih delavcev. "Zdaj pa bomo najbrž imeli še več novih primerov okužbe," je komentiral veliko udeležbo na protestih.

Okužene bodo poslali na zdravljenje v Nemčijo

Češka je sicer ena najhuje prizadetih držav v drugem valu okužb z novim koronavirusom. V petek so v državi z okoli 10,7 milijona prebivalcev zabeležili nov rekord, 11.105 primerov okužbe v enem dnevu. Od začetka širjenja virusa pa do nedelje so v državi skupno našteli 170 tisoč potrjenih primerov okužbe in več kot 1400 smrti zaradi bolezni covid-19.

Češka je že pred dnevi napovedala, da bodo zaradi pomanjkanja kapacitet v bolnišnicah svoje obolele za boleznijo covid-19 začeli pošiljati na zdravljenje v nemško zvezno državo Bavarsko, s katero so sklenili poseben sporazum.