V Ekvadorju zaradi odprave subvencij za pogonska goriva protesti in izredne razmere

Ekvador so zajeli množični protesti zaradi povišanja cen pogonskih goriv, zaradi česar je predsednik države Lenin Moreno razglasil izredne razmere. Protesti so državo zajeli v četrtek. Številni vozniki tovornjakov so zaradi protesta proti občutnemu povišanju cen dizelskega goriva blokirali ceste.

Gre za največje proteste v zadnjem desetletju. Poleg transportnega sektorja so se protestom pridružili tudi študenti in druge skupine. Za danes je napovedano, da bodo številne šole ostale zaprte, avtobusi in taksiji pa naj ne bi vozili v glavnem mestu Quito ter drugih večjih mestih v državi. Napovedani so tudi novi protesti sindikatov in drugih organizacij.

Moreno želi zagotoviti varnost

Novi protesti so izbruhnili tudi po četrtkovi razglasitvi izrednih razmer. Prišlo je do izgredov med protestniki in policijo. Ta je uporabila solzivec proti protestnikom, ki so v bližini sedeža vlade v zgodovinskem središču Quita metali kamenje in molotovke. Po prvih podatkih je bilo v nasilju ranjenih približno 21 policistov, 277 ljudi so aretirali.

Foto: STA

Predsednik Lenin Moreno je odzivu na proteste zatrdil, da bo država vztrajala pri v torek sprejeti odločitvi o odpravi subvencij na pogonska goriva. Dodal je, da želi z izrednimi razmerami "zagotoviti varnost in preprečiti kaos".

Ekvadorska notranja ministrica Maria Paula Romo je sporočila, da bodo izredne razmere veljale 60 dni, njihov namen pa je ohranitev nemotenega delovanja prometa in gospodarstva. V skladu z ekvadorsko ustavo ima predsednik države med izrednimi razmerami med drugim pravico do omejitve svobode medijev ter vpoklica oboroženih sil. Po preteku 60-dnevnega roka lahko izredne razmere podaljšalo še za 30 dni.

Foto: STA

Zaradi odprave subvencij so se v Ekvadorju cene bencina povišale za 25 odstotkov, cene dizelskega goriva pa za sto odstotkov. Ukrep je del strukturnih reform v državi, h katerim se je obvezala ekvadorska vlada v zameno za posojilo Mednarodnega denarnega sklada v višini 4,2 milijarde ameriških dolarjev.

Ekvadorska vlada je za subvencije za pogonska goriva vsako leto odštela 1,3 milijarde ameriških dolarjev. Veljale so štiri desetletja.

Foto: STA

Ekvador je bil med letoma 1996 in 2007 prizorišče množičnih protestov, ki so v odstop prisilili tri predsednike, država pa je v tem nemirnem obdobju imela kar sedem predsednikov države.

Aktualni predsednik Moreno odgovornost za slab položaj državnih financ pripisuje svojemu predhodniku Rafaelu Correi, ki se je zatekel v Belgijo in tam zaprosil za azil. V njegovi domovini sumijo, da je leta 2012, v času svojega desetletnega predsednikovanja, ugrabil svojega političnega nasprotnika.