Hrvaško združenje za varnost v prometu in družba Plavi taxi sta v četrtek začela akcijo, v sklopu katere bodo taksiji v Dubrovniku ob koncih tedna brezplačno prevažali vinjene voznike, je poročala hrvaška nacionalna televizija HRT. Pobudniki akcije menijo, da je okoli 30 klicev, kolikor jih je bilo v preteklih letih, rešilo tudi nekatera življenja.

Taksi podjetje Plavi taxi bo vinjene voznike brezplačno prevažalo ob petkih in sobotah med 21. uro in polnočjo. Plavi taxi bo za brezplačne vožnje vsakič namenil po dva taksista, akcija pa bo trajala do 2. januarja.

"Imamo manjše število prometnih nesreč, posebej tistih s smrtnimi žrtvami, tako da je akcija dala rezultate," je za HRT povedal Denis Pavela iz združenja za varnost v prometu, ki je pobudnik akcije.

Akcija "Če piješ, ne vozi, samo pokliči" v Dubrovniku poteka že četrto leto zapored.