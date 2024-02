Sum umora v Celovcu. Prijeli tudi Hrvata.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za zdaj sicer policija še ni podala podrobnosti o ozadju zločina oziroma o razmerju med osumljencema in žrtvijo, poroča avstrijska tiskovna agencija Apa.

Avstrijski policisti so v sredo v stanovanju v Celovcu našli truplo 30-letnega moškega. Analiza poškodb na njegovem telesu kaže na to, da si jih ni povzročil sam, zato policija sumi, da gre za umor. Policija je že pridržala dva osumljenca. Zasegla je več njunih osebnih predmetov in preverja, ali je med njimi morilsko orožje.