V Bruslju za lažja potovanja predlagajo covidna potrdila

Evropska komisija je danes predlagala zakonodajo za uvedbo tako imenovanega covidnega potrdila, ki naj bi državljanom EU to poletje olajšalo potovanja. To potrdilo bo po navedbah predstavnikov Evropske komisije dokaz, da se je oseba cepila proti bolezni covid-19, da ima negativen izid testa ali da je prebolela covid-19. Potrdilo bo brezplačno, na voljo pa bo v digitalni ali papirnati obliki.

Digitalno potrdilo je po navedbah Evropske komisije evropski pristop, ki bo zagotovil, da bodo vsi državljani EU in njihove družine to poletje potovali varno in s čim manj omejitvami. To potrdilo ne bo pogoj za prosto gibanje in ne bo nikogar diskriminiralo, po poročanju STA poudarjajo v Bruslju.

Von der Leynova z novim opozorilom glede izvoza cepiv

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je medtem danes pozvala k vzajemnosti in sorazmernosti pri izvozu cepiv proti novemu koronavirusu, sicer pa zagrozila z ostrejšimi ukrepi proti državam, ki proizvajajo cepiva, a ne zagotavljajo vzajemnosti. Opozorilo se nanaša zlasti na Združeno kraljestvo. EU je po njenih besedah od začetka februarja prejela več kot tristo zaprosil za izvoz in odobrila vse razen enega. Gre za izvoz 41 milijonov odmerkov v 33 držav, je povedala von der Leynova.

Ob tem je opozorila, da odprte ceste vodijo v obe smeri, zato je treba zagotoviti vzajemnost in sorazmernost. "Naj bom jasna glede vzajemnosti. Če se položaj ne spremeni, bomo premislili o tem, kako zagotoviti, da bo izvoz v države, ki same proizvajajo cepiva, odvisen od njihove stopnje odprtosti," je dejala predsednica Evropske komisije.

EU po njenih besedah veliko izvaža v države, ki same proizvajajo cepiva, in to je vabilo k odprtosti ter vzajemnosti. Ker se epidemiološke razmere slabšajo in ker je na vidiku tretji val okužb, bo EU po njenih besedah uporabila vsa razpoložljiva orodja, da okrepi cepljenje proti covidu-19: "Vse možnosti so na mizi. Smo v krizi stoletja. Ne izključujem ničesar." Opozorilo se nanaša zlasti na Združeno kraljestvo in je predvsem odziv na zaplete pri dobavi cepiva britansko-švedskega podjetja AstraZenece, piše STA.