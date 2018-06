V brodolomu ladje pred obalo Jemna utonilo 46 migrantov

Ravno pred ciljem se je v sredo zjutraj po lokalnem času v Adenskem zalivu ladja zaradi visokih valov prevrnila.

Med 46 utopljenimi migranti je bilo 37 moških in devet žensk, za preostalih 16 pogrešanih pri IOM domnevajo, da so prav tako mrtvi, povzema sporočilo francoska tiskovna agencija AFP.

Vsak mesec se na nevarno pot od Afriškega roga proti Arabskemu polotoku odpravi več kot 7.000 migrantov, da bi tam našli boljše življenje. A na poti na njih pretijo številne nevarnosti, med drugim jih izkoriščajo tihotapci z ljudmi in drugi kriminalci, migranti so žrtve fizičnih in spolnih zlorab ter pogosto pristanejo v priporu.

IOM v okviru programa za prostovoljno humanitarno vrnitev v domovino omogoča migrantom, ki so pristali v Jemnu, da se varno vrnejo v domovino. V začetku tedna so tako okoli sto Etiopijcem, ki so obstali v Jemnu, pomagali, da so se vrnili domov, saj so se območju, kjer so bili nastanjeni, približevali spopadi, ki v državi divjajo že več let.