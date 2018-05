V brazilskem Sao Paulu zagorela in se zrušila stolpnica #foto

A burning building in downtown Sao Paulo, Brazil, partially collapses in the middle of the night.



Firefighters said they believed there may be victims, but did not yet know how many. pic.twitter.com/3bN9hdrFio — NBC News (@NBCNews) May 1, 2018

Brazilski mediji so navajali, da naj bi pogrešali od ene do tri osebe, prav tako naj bi domnevno umrla najmanj ena oseba.

Požar je izbruhnil ob 7. uri zjutraj po lokalnem času. Vzrok požara še ni znan, najverjetneje pa je zagorelo v petem nadstropju. Z ognjenimi zublji se je borilo 160 gasilcev s 57 gasilskimi vozili.

An entire building just collapsed in the city center of São Paulo. pic.twitter.com/OJ04vXK4Ex — Egil Fujikawa Nes (@egilfujikawanes) May 1, 2018

Nekoč stavba zvezne policije, danes dom 150 družinam

Stolpnica je bila nekoč stavba zvezne policije, nato so se vanjo vselili brezdomci. Po različnih podatkih naj bi v stolpnici živelo od 50 do 150 družin, ni pa znano, koliko jih je bilo v stavbi v času požara. Ta se je razširil na najmanj eno sosednjo stavbo, a so ga pogasili. Zaradi požara so morali evakuirati stanovalce več bližnjih stavb ter začasno zapreti tri komplekse.