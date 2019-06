V boju za naslednika Mayeve le še Johnson in Hunt

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski konservativci bodo po pošti odločali, ali bo stranko vodil nekdanji zunanji minister Boris Johnson ali zunanji minister Jeremy Hunt. V petem krogu glasovanja o nasledniku odhajajoče premierke Therese May je Johnson danes prejel 160 glasov, Hunt pa je tesno premagal ministra za okolje Michaela Gova, ki je tako izpadel iz tekme.

Hunt je v poslanski skupini torijcev prejel 77 glasov, Gove pa 75. Predtem je danes v četrtem krogu iz igre izpadel notranji minister Sajid Javid.

Zdaj bo o novem vodji konservativcev in s tem najverjetnejšem britanskem premierju po pošti odločilo okoli 160 tisoč članov stranke. Novi predsednik stranke bo predvidoma znan v tednu, ki se začne 22. julija.

Že v prvem krogu prejšnji teden so se od tekme za naslednjega predsednika konservativne stranke in tudi premierski položaj poslovili nekdanja ministrica za parlamentarna vprašanja Andrea Leadsom, nekdanji državni sekretar za priseljevanje Mark Harper in nekdanja ministrica za delo Esther McVey.

Minister za zdravje Matt Hancock je, čeprav je prišel v drugi krog, odstopil od kandidature. V drugem krogu je izpadel nekdanji minister za brexit Dominic Raab, v tretjem krogu pa minister za mednarodno razvojno pomoč Rory Stewart.