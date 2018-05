V BiH več deset ljudi zbolelo za brucelozo

V osrednjem delu Bosne in Hercegovine je več deset ljudi zbolelo za brucelozo, nalezljivo boleznijo živali, ki se lahko prenaša na človeka. Veterinarske oblasti pa so odredile usmrtitev več sto okuženih živali.

Največ ljudi je zdravniško pomoč poiskalo na območju Zenice. Bolnike s to boleznijo v tamkajšnji kantonalni bolnišnici sprejemajo od marca, trenutno pa se jih zdravi 30, poroča portal Klix.ba.

Potreben je boljši veterinarski nadzor

"Dokler zbolevajo profesionalni živinorejci, težava ni tako velika. Težava bo, ko bodo začeli zbolevati še drugi prebivalci," je ob tem povedal zdravnik Ednan Drljević.

Lejla Velić s sarajevske veterinarske fakultete je ob tem po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina povedala, da število okuženih ovac in goveda v zadnjih mesecih dramatično narašča.

Na območju občine Kiseljak, kjer so zaradi bruceloze razglasili naravno nesrečo, je zbolelo 123 živali, je pojasnila. Izrazila je bojazen, da je število še veliko večje.

Predsednik kmetijskega združenja Federacije BiH Nedžad Bićo pa je poudaril, da pristojne že več let pozivajo, naj zabeležijo, cepijo in preštejejo živino.

"Država mora veterinarjem naložiti, da preštejejo živino in bolno usmrtijo, na mejah pa je treba vzpostaviti boljši nadzor," je dejal. Težava je namreč tudi na mejah, saj uvažajo živino, ki ni preverjena, je opozoril.

Okužba je lahko tvegana, saj povzroča splav in vnetje srčne mišice

Živina bi morala biti že pred časom cepljena, vendar pa tega niso nikjer storili zaradi nesporazumov med državnimi in zasebnimi veterinarskimi postajami. Težava se pojavi tudi pri plačilu odškodnine kmetom, katerih živali je bilo treba usmrtiti.

Kot piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), to nalezljivo bolezen živali, ki se lahko prenaša na človeka, povzročajo bakterije brucele. Te lahko okužijo številne domače in divje živali, med drugim govedo, ovce, prašiče in tudi pse.

Človek se lahko okuži na različne načine, najpogosteje z uživanjem toplotno neobdelanega mleka ali mesa okužene živali. Prenaša se tudi skozi poškodovano kožo, z vdihavanjem in prek očesne veznice. Prenos s človeka na človeka je redek.

Bolezen se lahko odvija brez znakov, akutno in kronično. Obolevajo predvsem ljudje, stari od 20 do 60 let. Bolezen se običajno pojavi tri tedne po okužbi. Glavni znak bruceloze je dolgotrajna in valujoča vročina.

Zapleti, ki se lahko ob tem pojavijo, so vnetje srčne mišice, možganov in nekaterih delov očesa. Okužba pri nosečnicah lahko povzroči splav. Smrtnost je eno- do dvoodstotna, še navajajo na NIJZ.