V Beli hiši jo je obiskala mama Amalija

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek za konec tedna odpotoval v predsedniško letovišče Camp David, njegova žena Melania pa je ostala v Beli hiši. V petek je minil že 22. dan, odkar Američani niso videli svoje prve dame. Novinarji so v petek v Beli hiši opazili njeno mamo Amalijo Knavs.

Trump je v helikopter na južni trati Bele hiše v petek vzel hčerki Ivanko in Tiffany, zeta Jareda Kushnerja in sina Donalda mlajšega. Melania in Barron pa sta ostala doma. Bela hiša je sporočila, da bo prva dama izpustila pot v Maryland, vendar ni navedla razloga.

Melanio Trump so ljudje nazadnje videli v javnosti 10. maja, ko jo je Trump zgodaj zjutraj vzel s seboj na vojaško letališče, da pozdravita tri ameriške talce iz Severne Koreje.

Novinarji so v petek v Beli hiši opazili Melanijino mamo Amalijo Knavs. Foto: Reuters

Nekaj dni kasneje so sporočili, da so Melanii Trump operirali ledvico, v Belo hišo pa naj bi se vrnila pred dvema tednoma. Trump je pretekli teden dejal, da se žena dobro počuti, v javnosti pa se prva dama še ni pojavila.

Nekateri tudi dvomijo, ali je Melania sama napisala nekaj sporočil na Twitterju, ki so bili v njenem imenu objavljeni od 22. maja. Ameriški analitiki so namreč v nekaterih tvitih opazili vzorec izražanja predsednika Trumpa, ki se namerava v naslednjih dneh pogovarjati s svetovnimi voditelji o trgovinskih sporazumih.