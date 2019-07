V Belgiji preprodajalca drog v vročini na pomoč poklicala policijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Belgiji so v sredo podrli vročinske rekorde in ravno na ta dan se je moškima v pristanišču v Antwerpnu uspelo ujeti v kovinski kontejner poln kokaina. Medtem ko je temperatura v kontejnerju postajala vedno višja, moška nista videla več druge rešitve, kot da sta na pomoč poklicala tamkajšnjo policijo.

Moška je bilo strah, da se bosta ob vedno višji temperaturi zadušila v kontejnerju, zato sta zavrtela nujno številko policijo, je danes sporočilo tožilstvo v Antwerpnu.

Policisti so kontejner v pristanišču iskali dve uri. S pištolami v rokah so nato odprli vrata kontejnerja, za njimi pa sta stala moška, oblečena le od pasu navzdol, ki sta se brez upiranja predala možem v modrem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na posnetkih aretacije je videti, kako pristaniški delavci polivajo moška s hladno vodo, da so ju ohladili.

Glede na informacije tožilstva sta moška, stara 24 in 25 let, vstopila v kontejner, da bi vzela droge. Danes ju je zaslišal preiskovalni sodnik in odločil, da ostaneta v priporu.

V največjem belgijskem pristanišču so lani zasegli 50 ton kokaina iz Latinske Amerike, kar je rekord. Pristanišče v Antwerpnu velja namreč za osrednjo točko, kjer droge iz Latinske Amerike dosežejo Evropo.