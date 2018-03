V avstrijskih lokalih je še naprej dovoljeno kaditi

V avstrijskih kavarnah in barih bo še naprej dovoljeno kaditi. Vladajoča desna koalicija, ki jo sestavljajo konservativna Ljudska stranka (ÖVP) in svobodnjaki (FPÖ), je danes umaknila odločitev prejšnje vlade, po kateri bi prepoved kajenja začela veljati 1. maja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijska koalicija je načrtovano prepoved kajenja v gostinskih lokalih umaknila kljub peticiji 543 tisoč Avstrijcev, ki temu nasprotujejo. So pa zvišali starostno omejitev za nakup cigaret s 16 na 18 let ter prepovedali kajenje v avtomobilih, v katerih so mladoletni. Ta ukrepa bosta začela veljati prihodnje leto.

Korak nazaj?

"Doslej nobena država na svetu ni naredila koraka nazaj pri zaščiti nekadilcev," je bila v burni razpravi v avstrijskem parlamentu kritična nekdanja ministrica za zdravje Pamela Rendi-Wagner. Sedanja ministrica za zdravje Beate Hartinger-Klein iz vrst svobodnjakov pa je opozicijo obtožila, da diskriminira kadilce. "Obsojam marginalizacijo odvisnikov," je dejala.

"Pepelnik Evrope"

Umik prepovedi kajenja je bila ena od obljub vodje svobodnjakov Heinza-Christiana Stracheja pred lanskimi parlamentarnimi volitvami. Strache je sicer strasten kadilec. Avstrija tako ostaja ena od redkih evropskih držav, prijaznih do kadilcev. Nasprotniki kajenja so ji že nadeli vzdevek pepelnik Evrope.

V Avstriji se lahko lastniki manjših gostinskih lokalov odločijo, ali bodo ti kadilski ali ne, večji lokali pa morajo imeti ločene prostore za kadilce. A nasprotniki kajenja v lokalih trdijo, da cigaretni dim prehaja tudi v nekadilske prostore in da ta pravila v lokalih pogosto kršijo.

Avstrija se po deležu kadilcev v Evropski uniji uvršča na tretje mesto, saj kadi 30 odstotkov Avstrijcev, starejših od 15 let. Lani je v Avstriji zaradi razlogov, povezanih s kajenjem, umrlo okoli 13 tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.