V Avstraliji odkrili ogromno mrtvih koal

Avstralski okoljevarstveniki so na območju plantaže evkaliptusa v zvezni državi Viktorija našli na stotine poginulih in pobitih koal. Številne naj bi potem, ko so posekali drevesa, stradale do smrti, druge naj bi pri čiščenju gozda pobili z buldožerji. Pristojna okoljska služba incident preiskuje.

Domačini so na območju v soboto našli na stotine poginulih in poškodovanih koal, je danes potrdil Anthony Amis, raziskovalec koal v avstralski izpostavi mednarodne organizacije Prijatelji Zemlje (Friends of the Earth).

V zadnjih mesecih so na posestvu blizu Portlanda posekali večja območja, kjer so rasla drevesa evkaliptusa, ki veljajo za pomemben habitat koale. Pustili naj bi le nekaj izoliranih skupin dreves, kjer naj bi nekatere koale stradale do smrti. Druge naj bi pobili z buldožerji. Približno 80 preživelih koal so okoljevarstveniki rešili, piše STA.

Koala, ki si jo je v času avstralskih požarov marsikdo najbolj zapomnil:

Plantaža dreves evkaliptusa naj bi bila do novembra v lasti podjetja Midway, ki jo je nato predalo lokalnemu posestniku.

V omenjenem podjetju so obtožbe o škodi, ki naj bi jo povzročili koalam, zavrnili. Kot so zatrdili, so po sečnji pustili primerno število dreves za obstoječo populacijo koal na tem območju. Kot sklepajo, so bila ta drevesa posekana, ko je podjetje že zapustilo območje.

V Avstraliji je več desettisoč koal, ki so zavarovana živalska vrsta, sicer poginilo v požarih, ki že več mesecev divjajo po Avstraliji.