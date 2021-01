Ustavna obtožba kmalu v senat, iranski vrhovni voditelj grozil Trumpu

Vodja senatne večine, demokrat Chuck Schumer je dejal, da bodo pripravili pošteno sojenje, ki se bo formalno začelo v ponedeljek s sprejemom obtožnice iz predstavniškega doma, vendar se bo zadeva zavlekla. Donald Trump je sicer prvi predsednik v zgodovini z dvema ustavnima obtožbama in prvi, ki mu bo senat sodil po izteku mandata.

Za obsodbo demokrati potrebujejo 17 glasov republikancev, za kar pa se možnosti iz dneva v dan manjšajo, poroča STA. Vodja republikanske manjšine Mitch McConnell je v četrtek predlagal, da bi Trumpu začeli soditi čez dva tedna, da se lahko pripravi na obrambo. Trump si je medtem že našel novega odvetnika v Južni Karolini, ker ga tisti, ki so ga branili med prvo ustavno obtožbo, nočejo več braniti, njegov odvetnik in nekdanji newyorški župan Rudy Giuliani pa je tudi sam vpleten v podžiganje napada na kongres.

Schumer se namerava o tem pogovoriti z McConnellom, zadeva pa se res lahko zavleče, ker čas za pripravo potrebujeta obe strani. Demokrati želijo medtem najprej v senatu potrditi najpomembnejše člane vlade Joeja Bidna in njegov 1.900 milijard dolarjev vreden načrt boja proti pandemiji koronavirusa in za pomoč gospodarstvu.

Iranski vrhovni voditelj objavil tvit z grožnjo Trumpu

Na enem od računov iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja je bil danes objavljen zapis, ki ga je bilo mogoče razumeti kot poziv k napadu na nekdanjega ameriškega predsednika Trumpa, in sicer kot maščevanje za likvidacijo vplivnega iranskega generala Kasema Solejmanija. Tvit vključuje fotografijo, na kateri moški, ki spominja na Trumpa, igra golf v senci vojaškega letala ali velikega drona.

Iranski vrhovni voditelj, ajatola Ali Hamenej je objavil tvit z grožnjo Trumpu. Foto: Reuters

"Maščevanje je neizogibno," je zapisano v tvitu. Nekateri uporabniki so pozvali Twitter, naj začasno zapre Hamenejev račun in to se je očitno tudi zgodilo, saj trenutno ni dostopen. Hamenej ima sicer na Twitterju več svojih računov, med drugim v angleščini, ruščini, španščini, farsiju in arabščini.

Twitter je po napadu Trumpovih privržencev na ameriški kongres povsem zaprl Trumpov račun, da ga ne bi ta izkoriščal za spodbujanje nasilja. Vplivni poveljnik enote revolucionarne garde Kuds general Solejmani je bil ubit pred letom dni v napadu ameriškega drona v Bagdadu. Njegovo likvidacijo je ukazal Trump. To je obe državi pripeljalo na rob vojaškega spopada.