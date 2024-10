Usoda slovenske kandidatke Marte Kos bo znana 7. novembra

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je bila izvoljena za drugi mandat, je 18. julija 2024 Evropskemu parlamentu predstavila svoje politične usmeritve za naslednjo Evropsko komisijo za obdobje 2024–2029. Preden bo potrjena nova sestava Evropske komisije, so na vrsti zaslišanja posameznih kandidatov pred pristojnimi parlamentarnimi odbori, ki bodo potekala v začetku novembra.

Foto: Shutterstock

Kako bodo potekala zaslišanja?

Kandidat oziroma kandidatka bo za uspešno opravljeno zaslišanje moral zbrati podporo koordinatorjev političnih skupin, ki imajo skupaj najmanj dve tretjini članov. V primeru, da te podpore ne zbere, mu bodo lahko poslali dodatna vprašanja ali pa ga pozvali na dodatno zaslišanje. Če tudi po tem ne bo zbral minimalne dvotretjinske podpore, bodo glasovali vsi člani odbora oziroma odborov, ki so ga zaslišali. Za podporo bo zadostovala navadna večina.

Čeprav zaslišanja kandidatov in kandidatk potekajo ločeno, pa se po uspešno opravljenih zaslišanjih nova sestava Evropske komisije podpre z enim samim glasovanjem. Celotno komisijo pod vodstvom Ursule von der Leyen bodo morali evroposlanci potrditi na plenarnem zasedanju, ki naj bi potekalo zadnji teden novembra.

Če bodo zaslišanja potekala gladko in brez zapletov, bo nova Evropska komisija mandat nastopila 1. decembra.

Foto: K. M.

Kdo bo odločal o usodi slovenske kandidatke?

Slovenska kandidatka za evropsko komisarko za širitev EU Marta Kos bo zaslišana pred odborom Evropskega parlamenta za zunanje zadeve (Afet). V pristojnem odboru Afet so nadomestni člani tudi slovenski evroposlanci Milan Zver (EPP/SDS), Matej Tonin (EPP/NSi), Matjaž Nemec (S&D/SD), Marjan Šarec (Renew/Svoboda) in Vladimir Prebilič (Zeleni/Vesna).

Na zaslišanju bodo sodelovali še člani odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe), odbora za ustavne zadeve (Afco) in pododbora Afeta, pristojnega za človekove pravice (Droi).

Kakšna je vloga evropskega komisarja za širitev EU?

Evropski komisar za širitev EU, za čigar mesto se tokrat poteguje slovenska kandidatka Marta Kos, igra ključno vlogo pri oblikovanju in izvajanju politike širitve Evropske unije, kar vključuje upravljanje procesa vključevanja novih držav članic. Komisar je odgovoren za vodenje dialoga med EU in državami kandidatkami ter zagotavljanje, da te države izpolnjujejo zahteve glede političnih in gospodarskih reform, spoštovanja pravne države, človekovih pravic in demokratičnih standardov.

Foto: Shutterstock

Postopek širitve je zapleten in dolgotrajen, saj vključuje večfazni postopek usklajevanja zakonodaje kandidatov s pravnim redom EU (acquis communautaire). Komisar za širitev sodeluje z vladami držav kandidatov, spremlja napredek pri izpolnjevanju pogojev in predlaga ustrezne ukrepe, če pride do odstopanj ali zastojev v reformnih procesih.

Poleg tega ima komisar pomembno vlogo v širšem geopolitičnem kontekstu, saj širitvena politika pomaga krepiti stabilnost in varnost v sosednjih regijah EU, hkrati pa prispeva k utrjevanju evropskih vrednot.

Kdo so kandidati za posamezne resorje?

Kdo vse so kandidati za komisarska mesta v novi sestavi Evropske komisije, si lahko ogledate v spodnji tabeli. Več o njih pa si lahko preberete tukaj.

Kandidat / kandidatka Država Resor Ursula von der Leyen Nemčija Predsednica Evropske komisije Maroš Šefčovič Slovaška Komisar za trgovino in ekonomsko varnost Valdis Dombrovskis Latvija Komisar za gospodarstvo in produktivnost Roxana Mînzatu Romunija Izvršna podpredsednica za ljudi, veščine in pripravljenost Raffaele Fitto Italija Izvršni podpredsednik za kohezijo in reforme Wopke Hoekstra Nizozemska Komisar za podnebje, neto nič in čisto rast Teresa Ribera Španija Komisarka za energetski prehod Kaja Kallas Estonija Visoka predstavnica za zunanje zadeve in varnostno politiko Henna Virkkunen Finska Komisarka za izobraževanje Dubravka Šuica Hrvaška Komisarka za sredozemske zadeve Olivér Várhelyi Madžarska Komisar za zdravje in dobrobit živali Andrius Kubilius Litva Komisar za obrambo in vesolje Marta Kos Slovenija Komisarka za širitev Jozef Síkela Češka Komisar za mednarodna partnerstva Costas Kadis Ciper Komisar za ribištvo in oceane Maria Luís Albuquerque Portugalska Komisarka za finančne storitve Hadja Lahbib Belgija Komisarka za pripravljenost in krizno upravljanje Magnus Brunner Avstrija Komisar za notranje zadeve in migracije Jessika Roswall Švedska Komisarka za okolje in krožno gospodarstvo Piotr Serafin Poljska Komisar za proračun, boj proti prevaram in javno upravo Dan Jørgensen Danska Komisar za energijo in stanovanja Michael McGrath Irska Komisar za demokracijo, pravosodje in vladavino prava Apostolos Tzitzikostas Grčija Komisar za trajnostni promet in turizem Christophe Hansen Luksemburg Komisar za kmetijstvo in prehrano Glenn Micallef Malta Komisar za mladino, kulturo in šport

Foto: Shutterstock

Za podpredsedniška mesta kandidati iz Španije, Romunije, Francije, Estonije, Finske in Italije

Kandidati za podpredsednice in podpredsednike nove Evropske komisije bodo zaslišani ob koncu, in sicer 12. novembra: Teresa Ribera – Španija, Roxana Minzatu – Romunija, Stéphane Séjourné – Francija, Kaja Kallas – Estonija, Henna Virkkunen – Finska, Raffaele Fitto – Italija.