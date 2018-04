Umrla potnica, ki jo je ob eksploziji potegnilo iz letala #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letalo boeing 737 ameriške letalske družbe Southwest, ki je bilo na poti iz New Yorka v Dallas, je zasilno pristalo v Philadelphii, potem ko je kmalu po vzletu razneslo levi motor. Deli motorja so razbili eno od letalskih oken, pri tem pa je eno od potnic delno potegnilo iz letala. Sopotnikom jo je uspelo potegniti nazaj v kabino.

Foto: Reuters Ameriški mediji zdaj poročajo, da je potnica, šlo naj bi za podpredsednico banke Wells Fargo Jennifer Riordan, umrla

Eksplozija se je zgodila na višini približno deset tisoč metrov, nato pa je začelo letalo hitro izgubljati višino, dokler ga pilot ni stabiliziral na višini okoli tri tisoč metrov.

Zračni pritisk je potnico potegnil proti oknu, rešili pa so jo sopotniki in jo izvlekli na varno, dokler se pritisk v kabini in zunaj ni izravnal.

Foto: Reuters