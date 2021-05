Umrla deset dni po cepljenju: Britanci preiskujejo smrt novinarke BBC

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družina britanske novinarke Lise Shaw njeno smrt pripisuje cepivu proti koronavirusu AstraZenece. Britanski zdravniki, ki smrt še preiskujejo, poudarjajo, da so zapleti po cepljenju izjemno redki. V Veliki Britaniji je do zdaj o zapletih po cepljenju s cepivom britansko-švedskega podjetja AstraZeneca poročalo 332 ljudi, v državi pa so cepili že več kot 35 milijonov posameznikov.