Umrl priljubljeni pevec skupine Il Divo

"S težkim srcem vam moramo sporočiti, da je naš prijatelj in partner Carlos Marin umrl. Pogrešali ga bomo njegovi prijatelji, družina in oboževalci," je skupina zapisala v izjavi za javnost. "Nikoli ne bo več takega glasu ali duha," so še dodali.

Pevec hospitaliziran pred slabimi dvemi tedni

"17 let smo bili mi štirje na tem neverjetnem popotovanju po imenu Il Divo in tako zelo bomo pogrešali našega dragega prijatelja. Upamo in molimo, da bo ta prelepa duša počivala v miru. Z ljubeznijo, David, Sebastien in Urs," so še zapisali.

Carlos Marin je bil v bolnišnico sprejet 7. decembra, od takrat pa se mu je stanje hitro slabšalo in morali so ga prepeljati na intenzivno enoto bolnišnice v Manchestru, poroča BBC. Carlos je bil cepljen, vzrok njegove smrti pa so zapleti povezani s covidom-19, poroča Independent.

"Petje je moj način izražanja, da povem kaj čutim, moj slog življenja," je o petju povedal Marin. "Ob petju se počutim živega, zato hvala, da mi dovolite, da se preživljam s tem kar ljubim delati," je še povedal.

V bolnišnici mu je ob strani stala tudi nekdanja žena, pevka Geraldine Larrosa. Čeprav se je par ločil pred 12 leti, sta ostala dobra prijatelja in bi morala za silvestrovo nastopiti skupaj.

Skupina delovala od leta 2003

Skupino Il Divo, ki je navdih za multinacionalni kvartet klasičnih pevcev dobil po vzoru slovitega opernega tria Trije tenorji v postavi Luciano Pavarotti, Plácido Domingo in José Carreras, ustvaril in sestavil sloviti britanski glasbeni producent Simon Cowell.

Marin je v mednarodni skupini pel bariton in je bil verjetno najprepoznavnejši obraz Il Diva vse od začetkov skupine leta 2003. Po vsem svetu prodali več kot 30 milijonov albumov. Skupina velja za pionirje "popopere", njihove koncerte v živo pa si je ogledalo več kot dva milijona ljudi.

Foto: Reuters

Skupino poleg Marina sestavljajo še Švicar Urs Bühler, Američan David Miller in Francoz Sébastien Izambard.

Pred kratkim je zasedba morala odpovedati napovedano britansko turnejo, a so še ta teden dejali, da "upajo in molijo", da Marin kmalu okreva in se bodo lahko podali na odre.