V zadnjem letu so emirja večkrat sprejeli v bolnišnico, med drugim je šel julija v ZDA na zdravljenje po operaciji.

V 92. letu starosti je umrl kuvajtski emir Sabah al Ahmad al Sabah, so danes sporočili iz palače. Mediji so že dolgo ugibali o zdravju voditelja Kuvajta, saj so ga v zadnjem letu večkrat sprejeli v bolnišnico.