Navijači več ur čakali in omedlevali v hudi vročini, odstopil celoten upravni odbor

Celoten upravni odbor kuvajtske nogometne zveze je odstopil, potem ko so navijače več ur pustili pri visokih temperaturah med kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo proti Iraku. Ljudje so omedlevali pri temperaturah nad 40 stopinj Celzija, ko so stali v vrsti, osebje na stadionu pa je ostalo gluho na njihove prošnje, naj jim dajo vodo.

Nekaj navijačev brez vstopnic so spustili na stadion, nekaterim, ki so vstopnice kupili, pa so zavrnili vstop, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Člani upravnega odbora so odstopili po preiskavi o težavah z vstopnicami in logističnimi težavami, ki so zaznamovale torkovo tekmo na stadionu Džaber al Ahmad, ki sprejme 60.000 gledalcev, je kuvajtska nogometna zveza zapisala v izjavi, objavljeni v soboto.

"Člani upravnega odbora kuvajtske nogometne zveze so množično podali odstope," je poročala uradna kuvajtska tiskovna agencija Kuna, ki se sklicuje na izjavo.

Kot piše na spletni strani zveze, je imel upravni odbor sedem članov.

Združenje je sprejelo tudi odstopa generalnega sekretarja Salaha al Kanaija in vodje za odnose z javnostmi Mohameda Bou Abasa, so sporočili. Oba sta bila prvotno suspendirana po dogodkih na tekmi.

Kuvajtska nogometna zveza se je v sredo v izjavi opravičila navijačem, češ da obžalujejo, kar se je zgodilo, ne da bi navedli podrobnosti dogajanja.

Tekma z Irakom se je končala brez golov, tako da Kuvajt v tretjem krogu kvalifikacij od skupno petih za svetovno prvenstvo 2026 v Severni Ameriki z dvema osvojenima točkama po dveh remijih zaseda četrto mesto v skupini B. Jordanija, Južna Koreja in Irak so pred Kuvajtom s štirimi točkami.

Vodilna ekipa v skupini A azijskih kvalifikacij za SP je Uzbekistan, ki jo vodi nekdanji slovenski nogometni igralec in selektor Srečko Katanec. Uzbekistan je na vrhu z dvema zmagama. Uzbekistanci so zabili več golov kot drugouvrščeni Iran s prav tako šestimi točkami.

Na SP se bosta neposredno uvrstili najboljši dve ekipi odločilnega četrtega kroga, tretja in četrta pa gresta v dodatne kvalifikacije.

