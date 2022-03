Umrl je Tom Parker

V oktobru leta 2020 je dobil diagnozo možganskega tumorja, ki ga ni mogoče operirati.

Žena Toma, Kelsey Parker je potrdila, da je njen mož umrl v sredo, poroča Independent. Z ženo sta imela dva otroka. Poleti je želel izdati knjigo o svoji borbi z rakom in nedavno je o projektu povedal: "Knjiga ne govori o umiranju in smrti, ampak o tem kako živeti in življenju."

The Wanted's Tom Parker has tragically passed away at the age of 33, his wife Kelsey has announced.



We are sending all our love to Tom's friends, family and of course the band during this difficult time. ❤️ pic.twitter.com/EYAUfzroxb