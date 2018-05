Umrl francoski milijarder, ki je slovenski vladi prodal falcona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eden od najbogatejših Francozov, industrialec Serge Dassault je po domnevni srčni kapi danes umrl v starosti 93 let, je sporočila njegova družina. Dassault, vodja letalskega, medijskega in tehnološkega velikana Dassault Group, je bil leta 2016 tretji najbogatejši Francoz.

Z družino so po podatkih revije Forbes imeli premoženje v vrednosti 12,7 milijarde evrov. Umrl je v svojem pariškem uradu na Elizejskih poljanah danes popoldne, je sporočila njegova družina.

Njegovo letalo je kupila tudi slovenska vlada

Dassault je bil najbolj znan kot glavni delničar skupine Dassault Aviation, ki izdeluje vrsto znanih francoskih letal, vključno s poslovnim falconom, ki ga je med drugim kupila slovenska vlada, pa tudi bojnih letal mirage in rafale, enega od najbolj naprednih bojnih letal.

"Francija je izgubila človeka, ki je življenje posvetil razvoju dragulja francoske industrije," je ob njegovi smrti dejal francoski predsednik Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy, ki ga je Dassault kot predsednika države močno podpiral, se mu je poklonil kot prijatelju in vizionarju, ki je bil sposoben predvideti, kakšen bo svet v prihodnosti, ne da bi izgubil pomen sedanjosti.

Bil je tudi lastnik najbolje prodajanega desnega časnika

Dassault, deloholik, za katerim so ostali štirje otroci in žena Nicole, je bil tudi lastnik najbolje prodajanega francoskega desnega časnika Le Figaro.

Kot najstnika so ga prijeli gestapovci

Poslovni imperij družine Dassault je ustanovil njegov oče Marcel, letalski inženir in znan izumitelj, ki je izumil propeler, ki so ga uporabljala francoska letala med prvo svetovno vojno. Med drugo svetovno vojno je preživel nacistično taborišče Buchenwald, kamor so ga poslali, ker ni hotel sodelovati z nacisti.

Sergea Dassaulta so gestapovci takrat kot najstnika prijeli skupaj z drugimi člani družine, a v taborišče ga niso odpeljali. Študiral je na elitnih francoskih univerzah, preden je kot dvajsetletnik vstopil v družinsko podjetje.

Očeta je na čelu podjetja nasledil po njegovi smrti leta 1986, ko je bil star 61 let in ko večina ljudi razmišlja o upokojitvi.

Foto: STA

Dassault je tako kot oče bil dejaven tudi v politiki. Senator desnosredinske Republikanke stranke je bil med letoma 2004 in 2017, vrsto let pa tudi župan. Zaznamovali so ga tudi številni škandali.

Februarja letos je bil obsojen zaradi davčne prevare, ker je skrival milijone evrov v Luksemburgu, Liechtensteinu in Deviških otokih. Zaradi visoke starosti ga niso obsodili na zaporno kazen, moral pa je plačati dva milijona evrov kazni in dobil petletno prepoved opravljanja javne službe.

Aprila 2014 je bil obtožen kupovanja volilnih glasov in sodelovanja pri nezakonitem financiranju v obdobju, ko je bil župan v pariškem predmestju Corbeil-Essonnes. Župan je bil med letoma 1995 in 2009.

Leta 1998 je bil obsojen na dvoletno pogojno zaporno kazen zaradi podkupovanja članov socialistične stranke, da bi dobil pogodbo za prodajo helikopterjev. Primer je bil znan kot škandal Agusta.

Po njegovi smrti ostaja vprašanje, kdo ga bo nasledil na čelu podjetja. S sinom Olivierjem, poslancem desnice, sta imela namreč napete odnose. A to je bilo značilno tudi za njegove odnose z očetom, navaja AFP.