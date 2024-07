Slovenske delegacije bodo lahko prevažali tudi s spartanom

Z zadnjo spremembo omenjenega sklepa leta 2021 so za protokolarne prevoze že omogočili uporabo letala Slovenske vojske turbolet L-410. Z nakupom in vključitvijo letala spartan v letalsko floto Slovenske vojske pa je mogoča tudi omejena uporaba tega letala, kadar falcon zaradi neplovnosti ni na voljo, so zapisali v sporočilo po seji vlade.

"S predlagano rešitvijo bo ob upoštevanju vseh omejitev zapolnjena vrzel, ki nastane med neplovnostjo letala falcon," v sporočilu zatrjujejo na ministrstvu za obrambo.

Cena za prevoze s spartanom je določena pri 6063,23 evra z vključenim DDV.

Prelomni trenutek za slovensko vojsko

Taktično transportno letalo C-27J spartan, prvo izmed dveh tovrstnih letal, ki ju je naročilo ministrstvo za obrambo, je prvič uradno poletelo 24. junija, ko je z njim ob dnevu državnosti k slovenskim vojakom na Kosovu poletel zdaj že nekdanji obrambni minister Marjan Šarec.

Šarec je po obisku povedal, da gre za prelomni trenutek, saj je transportno letalo tisto, kar je vojska že dolgo pričakovala. "S tem postajamo neodvisni in polno operativni, kar zadeva zračni transport," je dejal.

Medtem je falcon slovenske državnike že večkrat pustil na cedilu. Nazadnje z manjšo tehnično težavo junija med poletom predsednika vlade Roberta Goloba v Bruselj. Golob je tako moral iz Bruslja v Pariz s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, od tam v München z redno letalsko linijo, nato pa v Slovenijo s službenim avtomobilom.

Na falconu so sicer letos opravili šest popravil, vključno z zadnjo tehnično težavo, so takrat sporočili za STA.