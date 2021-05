Ultramaraton z žalostnim koncem: življenje je izgubilo 21 tekačev #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za 21 tekačev je bila to zadnja preizkušnja v življenju. Udeleženci 100-kilometrskega ultramaratona na severozahodu Kitajske so se poleg kilometrov na progi spopadali še z izrednimi vremenskimi razmerami. Vremenska napoved sicer ni bila obetavna, a nihče si ni mislil, da jih bodo na poti pričakali močan veter, dež in nizke temperature, kar je bilo za nekatere usodno.

172 ultramaratoncev se je podalo na 100-kilometrsko preizkušnjo po trasi ob Rumeni reki na severozahodu Kitajske. Na progi so jih pričakale izredne vremenske razmere − močan veter, dež in nizke temperature − zaradi katerih je marsikdo utrpel podhladitev.

Kar nekaj tekačev je zaradi slabe vidljivosti skrenilo s poti, zato je stekla iskalna akcija, v kateri je sodelovalo 1.200 reševalcev. Uspelo jim je najti 151 oseb, osem jih je utrpelo poškodbe. Ultramaraton je terjal 21 življenj, poroča BBC.

Oblečeni le v kratke majice in hlače so se ob 9. uri zjutraj podali na progo. Za 21 udeležencev je bil to zadnji tek v življenju. Foto: Reuters

Kljub izrednim razmeram so tekači pot nadaljevali

"Vreme se je po nekaj urah teka poslabšalo. Vse močneje je deževalo, vidljivost je bila slaba, kar nikakor ni dobro za gorski teren. Po 24 kilometrih sem se obrnila in stekla nazaj v hotel. V preteklosti sem že imela izkušnje s podhladitvijo, zato si nisem želela, da se mi kaj takega ponovi," je za Reuters povedala tekačica Mao Šudži. Večina tekačev pa je pot nadaljevala.

Vse glasnejše so očitki o izredno slabem načrtu za krizno stanje, ki bi ga morali pripraviti organizatorji. V sporočilu za javnost so sicer izrazili iskreno sožalje svojcem žrtev in vsem poškodovanim. Kdo bo odgovarjal za tragičen konec maratona, ni znano.