Ukrajina: Zadeli smo rusko ladjo. Rusija: Niste. Eksplodiralo je strelivo. #vŽivo

50. dan vojne v Ukrajini. V Ukrajini trdijo, da so danes napadli in poškodovali rusko vojno ladjo v Črnem morju. "Projektili Neptun, ki varujejo Črno morje, so ruski ladji povzročili zelo resno škodo. Slava Ukrajini!" je v Telegramu zapisal guverner Odese Maxim Marchenko. Ruski mediji poročajo, da so na ladji eksplodirale zaloge streliva. Voditelja Francije in Nemčije nista želela slediti predsedniku ZDA Joeju Bidnu in ravnanja Rusije v Ukrajini označiti kot genocid, zato sta si prislužila ostro kritiko ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Biden je v sredo napovedal nov paket vojaške pomoči Ukrajini v višini 800 milijonov dolarjev, ki med drugim vključuje večjo količino orožja in streliva, oklepnike in helikopterje.

6.45 Predajo ukrajinskih marincev zanikali

Rusija trdi, da se je v obleganem pristaniškem pristaniškem mestu Mariupol predalo več kot 1.000 ukrajinskih marincev, Ukrajina to zanika.

Podžupan mesta Serhiy Orlov je za BBC povedal, da se tamkajšnje ukrajinske čete še vedno borijo. Zdi se, da se spopadi nadaljujejo okoli velikanske jeklarne Azovstal v pristanišču, ki je eno od dveh območij, ki nista pod ruskim nadzorom.

Ruska televizija je predvajala posnetke, ki naj bi prikazovali, kako se marinci predajajo v jeklarni. Toda svetovalec ukrajinskega predsednika je vztrajal, da so se marinci v resnici prebili, da bi se povezali s silami bataljona Azov. Mariupol ostaja ključna tarča Rusije za vzpostavitev kopenske poti do polotoka Krim, ki si ga je priključila leta 2014.

Mariupol, 13. april 2022. Foto: Reuters

5.55 Rusija: Niste nas zadeli, eksplodiralo je strelivo

Na ruski vojni ladji Moskva je izbruhnil požar, nato pa je prišlo do eksplozije zalog streliva, poročajo ruski mediji.

Satelitski posnetek ruske bojne ladje pred eksplozijo. Foto: Reuters

Navajajo še, da so vse mornarje predhodno evakuirali. Gre za ladjo, za katero Ukrajina trdi, da so jo zadele rakete.

5.50 Ukrajina: Zadeli smo rusko ladjo

The head of the #Odessa regional administration, Maxim Marchenko, confirms the information that the #Russian missile cruiser "Moskva" was attacked by "Neptune" anti-ship missiles and got serious damage. pic.twitter.com/N9jovoEp66 — NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2022

V Ukrajini so potrdili, da so danes napadli in poškodovali rusko vojno ladjo v Črnem morju. "Projektili Neptun, ki varujejo Črno morje, so ruski ladji povzročili zelo resno škodo. Slava Ukrajini!" je v Telegramu zapisal guverner Odese Maxim Marchenko.

Pred tem so ukrajinski mediji poročali, da so v Črnem morju napadli rusko križarko. Ukrajinski vir je za Sky News povedal, da je ladja gorela in da na pomoč prihajajo druge ruske ladje. Ladja se nahaja približno 25 navtičnih milj od otoka Snake Island, južno od Odese, je še povedal vir.

5.45 Štirje predsedniki ob obisku v Ukrajini obsodili vojne grozote

Predsedniki Poljske, Estonije, Litve in Latvije so v sredo obiskali območja v Ukrajini, ki so jih tekom ruske invazije pretresle vojne grozote, in se sestali z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim. Litovski predsednik Gitanas Nauseda je ob obisku mesta Borodjanka blizu Kijeva dejal, da je kraj "prežet z bolečino in trpljenjem".

Iz Poljske so sporočili, da so se Nauseda in preostali voditelji - poljski predsednik Andrzej Duda, estonski predsednik Alar Karis in predsednik Latvije Egils Levits - sestali v poljskem mestu Rzeszow blizu meje z Ukrajino, preden so se skupaj vkrcali na vlak za Kijev.

Namen obiska naj bi bil izraziti podporo zelenskemu v boju proti ruski invaziji. "Naš cilj je podpreti predsednika Zelenskega in obrambne sile Ukrajine v tem odločilnem trenutku," je dejal svetovalec poljskega predsednika Jakub Kumoch.

5.35 Zelenskega "boli" Macronovo in Scholzevo izogibanje izrazu genocid

Voditelja Francije in Nemčije včeraj nista želela slediti predsedniku ZDA Joeju Bidnu in ravnanja Rusije v Ukrajini označiti kot genocid, zato sta si prislužila ostro kritiko ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Je pa kanadski premier Justin Trudeau dejal, da je imel Biden "prav", ko je ruske napade v Ukrajini označil s to besedo.

5.25 Biden najavil nov paket vojaške pomoči Ukrajini

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo napovedal nov paket vojaške pomoči Ukrajini v višini 800 milijonov dolarjev, ki med drugim vključuje večjo količino orožja in streliva, oklepnike in helikopterje. Od začetka ruske agresije so ZDA Ukrajini obljubile ali dobavile že za 2,5 milijarde dolarjev orožja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ameriška vlada bo Ukrajini še naprej zagotavljala sredstva za samoobrambo, je Biden po navedbah francoske tiskovne agencije AFP dejal po današnjem telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

"Novi sveženj pomoči bo vseboval številne zelo učinkovite oborožitvene sisteme, ki smo jih zagotovili že prej, in tudi nove zmogljivosti, prilagojene obsežnejšemu napadu, ki ga od Rusije pričakujemo v vzhodni Ukrajini," je dodal Biden.

Zelenski je medtem danes znova zaprosil Zahod, naj Ukrajini dobavi težko orožje. Dejal je, da potrebujejo topništvo, oklepna vozila, tanke, sisteme za zračno obrambo in bojna letala.

Po seznamu, ki ga je prejšnji teden objavila Bela hiša, so ZDA doslej Ukrajini med drugim dobavile ali obljubile 1.400 protiletalskih sistemov Stinger, 5.000 protitankovskih raket Javelin, več sto dronov, 7.000 pušk, 50 milijonov nabojev, 45.000 kompletov neprebojnih jopičev in čelad, lasersko vodene rakete, protiletalske radarje in lahke oklepnike.