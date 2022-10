Ukrajina v boju dosegla pomembno strateško točko #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



7.44 Ukrajinci razstrelili most, ki povezuje Rusijo in polotok Krim

7.30 Ukrajina: Osvobodili smo 2.400 kvadratnih kilometrov ozemlja v regiji Herson

Blowing up the bridge connecting #Crimea to #Russia has been a strategic objective of #Ukraine . It looks like they may have achieved it. https://t.co/Sgu06V1GHs

Po poročanju medijev je ukrajinskim silam uspelo priti do pomembne strateške točke na polotoku Krim. Na posnetku je razvidno, da na mostu, ki povezuje polotok z Rusijo, gori več vagonov v kompoziciji vlaka.

More images from Kerch bridge. Various conflicting reports at this stage. Some say the bridge was hit with a missile. Others say it was an attack by SF groups. Russian media reporting that a railway cistern carriage exploded. This could be an interesting day ahead… pic.twitter.com/zsLJ3ufOrN