Ukrajina: Uničili smo rusko transportno letalo

Po navedbah ukrajinske vojaške obveščevalne službe (GUR) so v noči s sobote na nedeljo na vojaškem letališču v Orenburški regiji uničili rusko transportno letalo tupoljev Tu-134.

"Tovrstna v Sovjetski zvezi zgrajena letala večinoma uporabljajo za prevoz vodstva ruskega obrambnega ministrstva," je zapisala GUR na omrežju X, kjer so objavili tudi posnetek, na katerem je razviden požar na letališki stezi in letalu.

Ukrajinska vojska je v zadnjih mesecih okrepila napade na rusko ozemlje, predvsem na rusko vojaško in energetsko infrastrukturo. Od začetka vojne v Ukrajini so ruske oblasti pridržale več sto ljudi na podlagi obtožb o domnevnih sabotažah in požigih na ruskih prometnih, vojaških in drugih infrastrukturnih ciljih.