Ukrajina prekinila dobavo ruskega plina, Slovaki besni. EU: Pripravljeni smo.

Tiskovna predstavnica Komisije je v ponedeljek sporočila, da je evropska plinska infrastruktura dovolj prožna, da srednjo in vzhodno Evropo po alternativnih poteh oskrbuje s plinom, ki ni ruskega izvora. "Učinek ukinitve tranzita plina skozi Ukrajino na evropsko varnost je omejen," je dejala po poročanju portala Index.hr.

Evropska plinska infrastruktura se je po navedbah Komisije okrepila z znatnim uvozom utekočinjenega zemeljskega plina, zanesljivost oskrbe pa so v zadnjih letih okrepili tudi ukrepi za energetsko učinkovitost in širitev obnovljivih virov energije.

Kijev ne bo podaljšal pogodbe o tranzitu plina z Rusijo

Ukrajina, ki se že skoraj tri leta upira ruski invaziji, bo v začetku prihodnjega leta ustavila tranzit ruskega plina. Obstoječa tranzitna pogodba se izteka, Kijev pa je vnaprej napovedal, da je ne bodo podaljšali.

Prekinitev dobave predstavlja posebne težave za Slovaško. V pismu Komisiji je Fico tako v nedeljo zapisal, da je "tiho sprejemanje enostranske odločitve (ukrajinskega predsednika Volodimirja op. p.) Zelenskega" o blokiranju tranzita ruskega plina napačno in neracionalno ter bo vodilo do "povečanih napetosti in recipročnih ukrepov". Po njegovih besedah ​​bo prekinitev tranzita bolj škodovala Uniji kot Rusiji.

Fico je v petek Ukrajini zagrozil, da ji lahko njegova država v zameno prekine oskrbo z elektriko, Zelenski pa je Fičevo grožnjo označil za ukaz Kremlja. Slovaški premier je prejšnji teden v Moskvi obiskal ruskega predsednika Vladimirja Putina, zaradi česar sta ga Evropska unija in Ukrajina ostro kritizirali.

Slovaški premier Robert Fico je pred dnevi v Moskvi obiskal ruskega predsednika Vladimirja Putina. Foto: Reuters