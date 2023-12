Ukrajina letos prejela več kot 38 milijard evrov pomoči #vŽivo

Poudarki dneva:



9.53 ZDA sprostile zadnji sveženj vojaške pomoči Ukrajini za zdaj

9.33 Mednarodna pomoč Ukrajini v 2023 presegla 38 milijard evrov

Bela hiša je odobrila še zadnji letošnji sveženj vojaške pomoči za Ukrajino v vrednosti 250 milijonov dolarjev. Paket vključuje zračno obrambo, topništvo, strelivo za lahko orožje in protitankovsko orožje, piše MMC RTV Slovenija.

"Naša pomoč je bila bistvenega pomena za podporo ukrajinskim partnerjem pri obrambi svobode pred rusko agresijo. Koalicija več kot 50 držav še naprej podpira ukrajinske sile in kongres mora hitro ukrepati za zaščito interesov naše nacionalne varnosti s pomočjo Ukrajini," je sporočil ameriški državni sekretar Anthony Blinken.

A to je tudi zadnja ameriška pomoč, ki je še na voljo brez nove potrditve kongresa, v katerem pa so pogovori na to temo zastali, poroča BBC.

Ukrajina ob tem vztrajno opozarja, da za vojaško zmago nad Rusijo in za potrebe svojih javnih financ nujno potrebuje dodatno zahodno pomoč. A zavezniki v Washingtonu in Evropi so vse manj navdušeni nad neskončnim oboroževanjem in finančno pomočjo Kijevu, ki v svoji protiofenzivi ni dosegel kakšnega resnega preboja proti ruskim silam.

Čeprav ima pomoč Ukrajini široko podporo kongresa, pa so dogovor o dodatni vojaški pomoči ustavili republikanci, ki vztrajajo, da morajo biti strožji varnostni ukrepi na ameriško-mehiški meji del kakršnega koli dogovora o vojaški pomoči. Paket v vrednosti 110 milijard dolarjev je vključeval okoli 62 milijard dolarjev za Ukrajino in 14 milijard dolarjev za Izrael.

Vsi republikanski senatorji so glasovali proti, pridružil pa se jim je tudi Bernie Sanders, neodvisni senator, ki običajno glasuje z demokrati, a je tokrat izrazil nasprotovanje pomoči Izraelu zaradi njegove agresivne vojne proti Hamasu.

Senatorjev ni omajal niti obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki jih je skušal osebno prepričati o pomoči. Za zadnji paket pomoči bodo ZDA orožje poslale iz obstoječih zalog Pentagona, za kar ni potrebna odobritev Kongresa.

Odkar je Rusija februarja lani napadla Ukrajino, so ZDA Kijevu zagotovile skupaj skoraj 40 milijard evrov vojaške pomoči.

Ukrajina je v letu 2023 prejela več kot 38 milijard evrov mednarodne pomoči, je v sredo za Forbes Ukrajina povedal njen finančni minister.

"To nam je omogočilo financiranje vseh potrebnih izdatkov," je dejal finančni minister Sergij Marčenko.

Večina pomoči je bila namenjena obrambi Kijeva pred nenehnimi napadi Kremlja. Vendar je bilo nekaj denarja porabljenega tudi za financiranje notranjih beguncev, pokojnin in državnih plač. Marčenko je dejal, da je bilo leto 2023 finančno stabilnejše od leta 2022, ko je Rusija začela svojo obsežno invazijo. Dodal je, da vsak dan vojne stane 120 milijonov evrov.

"Manj me skrbi leto 2024 kot leto 2025," je dejal.

Ukrajina je v boju proti ruski agresiji močno odvisna od sredstev iz ZDA in EU. Toda ameriški predsednik Joe Biden se pri poskusih razširitve pomoči Ukrajini sooča z izzivi v kongresu, v katerem prevladujejo republikanci. Bidna prihodnje leto čakajo tudi volitve, pri čemer je veliko opazovalcev zaskrbljenih, da bi ZDA morda spremenile svoje stališče do Ukrajine, če bi ameriški demokrati izgubili Belo hišo. Tudi v Evropski uniji bodo prihodnje leto na vrsti parlamentarne volitve.