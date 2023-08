Ugrabljeni ženski uspelo pobegniti iz betonske celice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žrtev je po vratih celice udarjala toliko časa, da so se podrla, nato pa je pobegnila. V bližini je ustavila voznika in poklicala policijo. Foto: Reuters

V ameriški zvezni državi Oregon so aretirali in kazensko ovadili 29-letnega Negasija Zuberija. Ta je sredi julija v Seattlu ugrabil prostitutko, jo v prtljažniku odpeljal več sto kilometrov daleč v Portland in jo zaklenil v betonsko celico v svoji garaži, iz katere je pobegnila in ga prijavila, je v sredo sporočila ameriška zvezna policija FBI.

Po poročanju ameriških medijev je FBI med hišno preiskavo pri Zuberiju odkril načrte za podzemno zaporniško celico in navodila za ugrabitev. Zaradi tega sumijo, da je bilo njegovih žrtev še več, in so odprli spletno stran za zbiranje informacij.

Zuberi je neimenovano žrtev pobral na ulici v Seattlu v državi Washington 15. julija in se z njo dogovoril za spolne storitve. Predstavil se ji je kot policist pod krinko, jo ob grožnji z elektrošokom vklenil ter zaprl v prtljažnik ter odpeljal v Portland v Oregonu. Na poti jo je večkrat posilil.

Žrtev se je zbudila v betonski celici v garaži njegovega doma v kraju Klamath Falls. Po vratih celice je udarjala toliko časa, da so se podrla, nato pa je pobegnila. V bližini garaže je ustavila voznika in poklicala policijo.

Ugrabitelj ima ženo in dva otroka

Zuberi je pobegnil iz zvezne države, vendar so ga že naslednji dan, 16. julija, ujeli policisti v mestu Reno v Nevadi, kjer je bil s svojima dvema otrokoma in ženo.

V sredo je velika porota v Portlandu potrdila obtožnico proti njemu zaradi ugrabitve in selitve osebe čez meje zveznih držav za kriminalno spolno dejavnost. "Žensko je ugrabil, vklenil, posilil in zaklenil v celico. Njena želja za preživetjem je morda rešila druge pred podobno usodo," je v izjavi izpostavila agentka FBI Stephanie Shark.

Zuberi naj bi od leta 2016 pod različnimi imeni živel v več zveznih državah, kot so Kalifornija, New York, Kolorado, Utah in Florida, zato FBI sumi, da je podobne zločine storil tudi drugod. V drugih zveznih državah je že osumljen za štiri spolne napade.