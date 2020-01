Turški cariniki pred smrtjo rešili več kot 5.000 želvic #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med pregledovanjem vozil na meji z Gruzijo so turški cariniki v enem od avtomobilov odkrili kar 5.450 želvic, skritih v vratih avtomobila.

Turški cariniki so včeraj pred skoraj gotovo smrtjo rešili kar 5.450 želvic, ki so jih našli skrite v vratih avtomobila, nakopičene druga na drugo.

Cariniki so želvice odkrili po naključju, med pregledovanjem vozila na meji z Gruzijo.

Želve so prav zaradi tihotapcev in preprodaje žal postale ena od številnih ogroženih živalskih vrst. Lovci za denarjem jih tihotapijo in preprodajajo predvsem zaradi mesa.