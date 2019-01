Turške oblasti iz države izgnale nizozemsko novinarko

Svobodna novinarka Ans Boersma, ki je živela v Istanbulu in pisala za največji nizozemski finančni časnik Het Financieele Dagblad, je danes sporočila, da so jo v sredo prijeli, danes pa izgnali iz države in da je že na letalu na Nizozemsko.

Po poročanju omenjenega časnika so jo prijeli, ko je bila v sredo v imigracijskem uradu v Istanbulu, da bi podaljšala svoje dovoljenje za prebivanje. Nedavno ji je sicer urad predsednika države v Ankari izdal novinarsko izkaznico za letošnje leto.

Direktor komunikacij v uradu turškega predsednika Fahrettin Altun je potrdil njen izgon in dejal, da ta ni povezan z njenim novinarskim delom v Turčiji. Dejal je, da so nedavno od danske policije prejeli obveščevalne podatke, da ima povezave s teroristično organizacijo Jabhat al Nusra, ki je bila v Siriji nekoč povezana z Al Kaido.

We are deeply sad about the deportation of our @CFWIJ member and fellow, @AnsBoersma from #Turkey. We do not find a solid ground in this deportation, urge the #Turkish govt to review this case and allow Ans to work in the country. https://t.co/V11NfLg68Q @globalfreemedia @iwmf pic.twitter.com/bwidmsX6iI