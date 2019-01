V Turčiji sodijo obtoženim za umor ruskega veleposlanika leta 2016

Na sodišče je danes prispelo 14 obtoženih, med katerimi so jih devet pripeljali iz zapora. Še štiri zaprte obtožence so s sodno dvorano povezali prek video povezave. Preostalim, med njimi Gülenu, sodijo v odsotnosti, poročanje turške tiskovne agencije Anadolu povzema francoska AFP.

Tožilstvo v Ankari je novembra lani izdalo obtožnico za Gülena in 27 preostalih osumljencev, na 609 straneh pa jih med drugim bremenijo članstva v teroristični organizaciji in naklepnega umora. Obtožnica navaja tudi, da je nameraval Gülen s pomočjo svoje mreže v Turčiji škoditi odnosom med Ankaro in Moskvo.

V Gülenu Turčija vidi tudi odgovornega za spodleteli državni udar poleti 2016. Sam te obtožbe zanika.

Karlova ubil turški policist, ki v času napada ni bil v službi

Karlova je 19. decembra 2016 med odprtjem fotografske razstave v Ankari ubil turški policist Mevlüt Mert Altintas, ki v času napada ni bil v službi. Pri tem je vzklikal, da je to storil zaradi padca sirskega mesta Alep, pri čemer je pomembno vlogo odigrala Rusija. Napadalca so nato turški policisti ustrelili in ubili. V napadu je bila ranjena tudi soproga Karlova in še trije ljudje, ki jih obtožnica navaja kot tožnike.

Turškega veleposlanika je napadalec ubil leto dni po turški sestrelitvi ruskega vojaškega letala blizu turško-sirske meje, kar je tedaj močno zaostrilo odnose med Ankaro in Moskvo. Državi sta od tedaj zakrpali odnose in obnovili sodelovanje v Siriji.