Srb po božični badnjak kar s ferrarijem #video

Srbu s ferrarijem je uspelo privabiti številne poglede, ko je na svoj avtomobil postavil božični badnjak in se z njim vozil po mestu.

Video: Vožnja Srba v Švici s ferrarijem 458 italia

Idejo je dobil pri sosedih Švicarjih

Ljubiša Marunović je Srb iz Prokuplja, ki pa živi in dela v Švici. Tam ima podjetje, ki se ukvarja s prodajo gum in platišč za luksuzne avtomobile, je poročal srbski Blic. Ko je videl druge ljudi, kako na in v svoje avtomobile trpajo drevesa za katoliški božič, se je odločil enako storiti tudi s svojim ferrarijem 458 italia v času pravoslavnega božiča.

Avtomobil je po lastnih besedah primerno zaščitil, a je bil vseeno presenečen nad odzivom javnosti. Klicali so ga tudi sorodniki, ki so bili za zaščito superšportnika še bolj v skrbeh od 53-letnega lastnika.

Badnjak je sicer tradicionalno debelo poleno, ki na božični večer gori v peči.